In Norvegia proposta la consegna postale una volta a settimana

In Norvegia la proposta di ridurre a una volta a settimana le consegne postali

Mondo
©Getty

Se il Parlamento approvasse la proposta del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, chi desidera consegne postali più frequenti potrebbe richiederlo. La misura allo studio potrebbe far risparmiare lo Stato 

In Norvegia il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni Jon-Ivar Nygard ha proposto di ridurre la frequenza delle consegne postali a una volta a settimana perchè la misura farebbe risparmiare allo Stato più di un miliardo di corone (quasi 100 milioni di euro) all'anno, ha affermato il governo laburista. 

Ridurre le consegne postali e il risparmio economico

I norvegesi, che hanno adottato negli ultimi anni soluzioni online e digitali d'acquisto, potrebbero quindi dover far richiesta esplicita di consegne postali più frequenti. La proposta infatti, oltre a prevedere la limitazione delle consegne a una volta ha settimana, presenta una clausola che permette comunque ai cittadini che lo desiderino di continuare a riceverle nel corso della settimana.  

