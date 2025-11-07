In Norvegia proposta la consegna postale una volta a settimana

Se il Parlamento approvasse la proposta del ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, chi desidera consegne postali più frequenti potrebbe richiederlo. La misura allo studio potrebbe far risparmiare lo Stato
In Norvegia il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni Jon-Ivar Nygard ha proposto di ridurre la frequenza delle consegne postali a una volta a settimana perchè la misura farebbe risparmiare allo Stato più di un miliardo di corone (quasi 100 milioni di euro) all'anno, ha affermato il governo laburista.
Ridurre le consegne postali e il risparmio economico
I norvegesi, che hanno adottato negli ultimi anni soluzioni online e digitali d'acquisto, potrebbero quindi dover far richiesta esplicita di consegne postali più frequenti. La proposta infatti, oltre a prevedere la limitazione delle consegne a una volta ha settimana, presenta una clausola che permette comunque ai cittadini che lo desiderino di continuare a riceverle nel corso della settimana.