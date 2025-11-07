Una vittoria costruita con un linguaggio diretto e una comunicazione dirompente sui social. Il nuovo sindaco della Grande Mela è riuscito a riaccendere la partecipazione politica dei più giovani, portando al voto oltre due milioni di cittadini. La sua coalizione ha unito lavoratori, immigrati e professionisti progressisti. Cuomo, invece, ha pagato il peso del passato politico e di uno stile di campagna superato. Anche un ingente sostegno economico non è bastato a salvarlo