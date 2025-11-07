Caso McCann, condannata 24enne che si fingeva la bimba scomparsa

È stata condannata la giovane donna polacca che si era spacciata per Madeleine McCann, la bambina la cui scomparsa 18 anni fa ha innescato una delle più imponenti ricerche internazionali. Julia Wandelt, 24enne di Lubin, è stata ritenuta colpevole di molestie, ma assolta dall'accusa più grave di stalking "per aver creato grave allarme e angoscia" a Kate e Gerry McCann. Madeleine aveva solo tre anni quando scomparve dall'appartamento in cui la sua famiglia era in vacanza sulla costa portoghese dell'Algarve. I genitori McCann, entrambi medici, sono stati al centro dell'attenzione internazionale da quando la figlia è scomparsa e quasi vent'anni dopo il caso rimane irrisolto. La giuria ha assolto la coimputata Karen Spragg, originaria di Cardiff, dalle stesse accuse. Spragg era accusata di aver aiutato Wandelt a presentarsi a casa della coppia e di averli contattati telefonicamente e tramite messaggi.