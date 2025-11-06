Mamdani eletto sindaco a New York, si dimette capo dei pompieri Tucker

La decisione è stata comunicata all'attuale primo cittadino uscente di New York Eric Adams. Secondo i media americani, le motivazioni sarebbero le differenti visioni di Tucker e Mamdani su Israele e Palestina. Il capo dei pompieri è infatti un ebreo sionista ascolta articolo

Il capo dei pompieri di New York, Robert Tucker, si è dimesso. La decisione è arrivata subito dopo l’elezione di Zohran Mamdani (CHI È) come nuovo sindaco della Grande Mela ed è già stata comunicata all’attuale primo cittadino uscente Eric Adams. Tucker ha precisato che intende assicurare al corpo dei vigili del fuoco newyorkese una transizione ordinata. Non sono trapelati dettagli ufficiali sulle motivazioni che hanno spinto il capo dei pompieri a mollare il suo ruolo ma, secondo indiscrezioni riportate dai media americani, sarebbero legate alle posizioni di Mamdani su Israele. Tucker è un ebreo sionista ed è convinto, riferiscono le fonti, di non poter continuare a ricoprire l'incarico sotto Mamdani.

Le parole di Tucker Robert Tucker resterà in carica fino al 19 dicembre, quando passerà il testimone. “Grazie al sindaco Adams per la fiducia e la sicurezza dimostrate nello svolgimento di questo lavoro. Abbiamo dato forza agli uomini e alle donne coraggiosi che mantengono la nostra città al sicuro, riducendo il numero di morti legate agli incendi a un minimo storico”, ha detto il capo dei pompieri dopo aver annunciato le sue dimissioni. Tucker non ha fatto nessun riferimento alle motivazioni che lo hanno portato a tale scelta ma, come anticipato, potrebbe trattarsi di una differenza di idee legata alla questione tra Israele e Palestina.