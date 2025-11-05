Francia, polemiche su Shein per bambole gonfiabili bambine online

Shein si è impegnato a "collaborare pienamente" con le autorità giudiziarie dopo che la procura francese ha aperto un'indagine sulla vendita di bambole sessuali con l'aspetto di bambine sulla piattaforma. "Coopereremo pienamente con le autorità giudiziarie", ha dichiarato il portavoce di Shein in Francia, Quentin Ruffat, aggiungendo che l'azienda è pronta a condividere i nomi di coloro che hanno acquistato tali bambole. "Saremo completamente trasparenti con le autorità. Se ce lo chiederanno, ci adegueremo", ha affermato. L’Alto Commissario francese per l’Infanzia, Sarah El-Hairy, ha annunciato che convocherà “tutte le principali piattaforme di e-commerce”, promettendo di risalire ai “fornitori” delle bambole fuorilegge. E mentre non accenna a placarsi la polemica, è notizia di oggi che il colosso asiatico dell’e-commerce è nuovamente nell’occhio del ciclone per la vendita online in libero accesso di machete, asce e tirapugni.