Francia, polemiche su Shein per bambole gonfiabili bambine online

Francia, polemiche su Shein per bambole gonfiabili con sembianze bambine e machete onlineMondo
"Coopereremo pienamente con le autorità giudiziarie", ha dichiarato il portavoce del colosso e-commerce asiatico in Francia, Quentin Ruffat, aggiungendo che l'azienda è pronta a condividere i nomi degli acquirenti "incriminati". E oggi spunta il caso di armi liberamente accessibili sulla stessa piattaforma denunciato dal deputato di Les Republicains (Lr), Antoine Vermorel-Marques
Shein si è impegnato a "collaborare pienamente" con le autorità giudiziarie dopo che la procura francese ha aperto un'indagine sulla vendita di bambole sessuali con l'aspetto di bambine sulla piattaforma. "Coopereremo pienamente con le autorità giudiziarie", ha dichiarato il portavoce di Shein in Francia, Quentin Ruffat, aggiungendo che l'azienda è pronta a condividere i nomi di coloro che hanno acquistato tali bambole. "Saremo completamente trasparenti con le autorità. Se ce lo chiederanno, ci adegueremo", ha affermato. L’Alto Commissario francese per l’Infanzia, Sarah El-Hairy, ha annunciato che convocherà “tutte le principali piattaforme di e-commerce”, promettendo di risalire ai “fornitori” delle bambole fuorilegge. E mentre non accenna a placarsi la polemica, è notizia di oggi che il colosso asiatico dell’e-commerce è nuovamente nell’occhio del ciclone per la vendita online in libero accesso di machete, asce e tirapugni.
Il caso
La Direzione Generale per la Politica della Concorrenza, gli Affari dei Consumatori e la Repressione delle Frodi ha annunciato, sabato scorso, di aver segnalato alle autorità la vendita di “bambole sessuali infantili simili a bambine”, dopo averne scoperto la presenza sul sito di Shein. Il gigante asiatico dell’e-commerce ha assicurato di averle rimosse dalla sua piattaforma e il ministro dell’Economia, Roland Lescure, ha avvertito che avrebbe chiesto il divieto per Shein di operare in Francia se dovesse vendere nuovamente bambole gonfiabili pedopornografiche.
Vedi anche
Machete, tirapugni e asce da campeggio
Dopo la bufera per la vendita delle bambole pedopornografiche, lo scorso fine settimana, ora spunta il caso delle armi liberamente accessibili denunciato dal deputato di Les Republicains (Lr), Antoine Vermorel-Marques, che ha presentato formale denuncia alla procura di Parigi in merito alla vendita di armi di categoria A sul sito del colosso cinese. In un post su X, Vermorel-Marques documenta con diverse foto la disponibilità online di machete, tirapugni e asce da campeggio: "Vengono venduti come bestseller su Shein, e persino in saldo per Natale", ha scritto il deputato sottolineando che, in Francia, “la vendita di queste armi è punibile con 5 anni di reclusione e una multa di 75mila euro".