Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, automobilista investe pedoni a Oléron: 10 feriti, 4 gravi. Ha urlato Allahu Akbar

Mondo
©Ansa

L’uomo, già noto alle autorità, è stato fermato: al momento dell’arresto ha urlato “Allahu Akbar”. L’uomo, 35 anni, è residente a Oléron. Oltre alle indagini per tentato omicidio aperte dal procuratore generale, anche la Procura nazionale antiterrorismo sta monitorando la situazione. Sul posto si è recato il ministro dell'Interno Laurent Nunez

ascolta articolo

Paura sull'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, dove un automobilista si è buttato su pedoni e ciclisti con l’auto ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave. L’uomo è stato poi fermato dalla polizia, come riferito dalla procura che ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio. "Un uomo di 35 anni, residente a Oléron, ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Oléron", ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle. Al momento dell'arresto, il sospettato ha gridato "Allahu Akbar" (Dio è grande), ha dichiarato il magistrato. L'uomo "è noto" alla gendarmeria. Lo sottolinea a Bfmtv il sindaco Christophe Sueur spiegando che " si tratta di una persona nota, in particolare alla polizia, per i suoi comportamenti non del tutto normali e per i suoi problemi legati all'alcol". Oltre alle indagini aperte dal procuratore generale, anche la Procura nazionale antiterrorismo sta monitorando la situazione. Sul posto si è recato il ministro dell'Interno Laurent Nunez.

Mondo: Ultime notizie

Francia, automobilista investe pedoni e ciclisti: 10 feriti, 4 gravi

Mondo

L’uomo, già noto alle autorità, è stato fermato: al momento dell’arresto ha urlato “Allahu...

Israele: "Corpo restituito è dell'ostaggio americano Itay Chen". LIVE

live Mondo

Era l'ultimo ostaggio ucciso rimasto nella Striscia di Gaza con cittadinanza Usa. Centinaia...

Ucraina, feroci combattimenti a Pokrovsk. Zelensky va nel Donetsk

live Mondo

L'Ucraina si gioca la tenuta del Donetsk tra le rovine di Pokrovsk, l'esercito di Kiev prova a...

Mamdani nuovo sindaco di New York, è il primo musulmano. LIVE

live Mondo

Primo test amaro per Donald Trump ad un anno dalla sua vittoria. I dem fanno un tris eleggendo...

Francia, polemiche su Shein per bambole gonfiabili bambine online

Mondo

"Coopereremo pienamente con le autorità giudiziarie", ha dichiarato il portavoce del colosso...

Mondo: I più letti