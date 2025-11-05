Francia, automobilista investe pedoni e ciclisti: 10 feriti, 4 gravi

L’uomo, già noto alle autorità, è stato fermato: al momento dell’arresto ha urlato “Allahu Akbar”. L’uomo, 35 anni, è residente a Oléron. Oltre alle indagini per tentato omicidio aperte dal procuratore generale, anche la Procura nazionale antiterrorismo sta monitorando la situazione. Sul posto si è recato il ministro dell'Interno Laurent Nunez

Paura sull'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, dove un automobilista si è buttato su pedoni e ciclisti con l’auto ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave. L’uomo è stato poi fermato dalla polizia, come riferito dalla procura che ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio. "Un uomo di 35 anni, residente a Oléron, ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Oléron", ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle. Al momento dell'arresto, il sospettato ha gridato "Allahu Akbar" (Dio è grande), ha dichiarato il magistrato. L'uomo "è noto" alla gendarmeria. Lo sottolinea a Bfmtv il sindaco Christophe Sueur spiegando che " si tratta di una persona nota, in particolare alla polizia, per i suoi comportamenti non del tutto normali e per i suoi problemi legati all'alcol". Oltre alle indagini aperte dal procuratore generale, anche la Procura nazionale antiterrorismo sta monitorando la situazione. Sul posto si è recato il ministro dell'Interno Laurent Nunez.