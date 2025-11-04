Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

30 anni fa l’assassinio di Itzhak Rabin: cosa è cambiato?

Renato Coen

Renato Coen

©Getty

Israele ancora si deve riprendere. Sono passati 30 anni dall’assassinio di Itzhak Rabin, il premier che aveva firmato gli accordi di Oslo, stretto la mano a Yasser Arafat, promesso uno Stato palestinese. E l’onda lunga delle conseguenze di quell’omicidio del 4 novembre 1995 si fa ancora sentire sulla storia e sulle vicende tragiche di chi vive in Medioriente

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ