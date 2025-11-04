30 anni fa l’assassinio di Itzhak Rabin: cosa è cambiato?

Israele ancora si deve riprendere. Sono passati 30 anni dall’assassinio di Itzhak Rabin, il premier che aveva firmato gli accordi di Oslo, stretto la mano a Yasser Arafat, promesso uno Stato palestinese. E l’onda lunga delle conseguenze di quell’omicidio del 4 novembre 1995 si fa ancora sentire sulla storia e sulle vicende tragiche di chi vive in Medioriente