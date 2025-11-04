Morto a 45 anni Ben Duncan, personaggio tv e amico di William e Kate

L’uomo ha perso la vita giovedì 23 ottobre dopo un volo di trenta metri dal Trafalgar Hotel di Londra. Era un caro amico della coppia reale fin dai tempi dell'università

Grave lutto per i principi del Galles. È morto a 45 anni, precipitando dal Trafalgar Hotel di Londra, Ben Duncan, amico di lunga data di William e Kate, dai tempi dell’università. L’uomo ha perso la vita giovedì 23 ottobre dopo un volo di trenta metri. Agenti della polizia erano accorsi sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo sul tetto, trovandolo già morto.

Pur essendo un paio d’anni più grande, anche Duncan aveva frequentato la St. Andrews, trascorrendo molto tempo con la coppia. Un’amicizia proseguita anche nel periodo successivo che ha consentito all’uomo di entrare a far parte della ristretta cerchia di persone frequentate dai due. Era diventato un personaggio televisivo grazie alla partecipazione al Grande Fratello inglese nel 2010.