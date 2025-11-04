Bosnia, almeno 9 morti per un incendio in una casa di riposo a Tuzla

Le fiamme sono divampate n tarda serata. Sul posto sono affluiti mezzi dei vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme, e aiutano i soccorritori a evacuare gli ospiti dell'istituto. Non si sa ancora come sia scoppiato il rogo e la polizia ha confermato che non fornirà ulteriori informazioni fino a domani, mercoledì 5 novembre

Almeno nove persone sono morte nel grave incendio scoppiato in serata in una casa di riposo a Tuzla, città nel Nord della Bosnia ed Erzegovina. Secondo le prime informazioni, un gran numero di persone sono rimaste ferite e molte di loro sono in terapia intensiva negli ospedali del Cantone di Tuzla. L'incendio è divampato poco prima delle 21, in uno dei piani superiori dell'edificio. Un gran numero di vigili del fuoco provenienti da sei città intorno a Tuzla sono sul posto. Non si sa ancora come sia scoppiato l'incendio e la polizia ha confermato stasera che non fornirà ulteriori informazioni fino a domani. Il presidente di turno della presidenza tripartita bosniaca Željko Komšić si è immediatamente pronunciato dopo la tragedia, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.