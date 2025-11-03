Incidente Air India, unico sopravvissuto: "Non parlo e non esco più"

Oggi Ramesh è tornato a Leicester, in Inghilterra, dove vive anche il resto della famiglia. Cammina male, gli fa male l’anca, ma è a livello psicologico che ha più problemi: “Non esco più di casa. Nemmeno a fare la spesa. Non parlo più con nessuno, nemmeno con mia moglie o con mio figlio di quattro anni”
“Disturbo da stress post-traumatico” (PTSD): questa la sindrome della quale soffrirebbe Viswashkumar Ramesh, l'unico sopravvissuto all'incidente Air India del 12 giugno scorso in cui hanno perso la vita 241 persone (169 cittadini indiani, 52 britannici e 19 morti a terra). L’uomo ha raccontato in esclusiva alla BBC il suo dramma. “Non ricordo niente” è la risposta del 39enne. “Ho perso mio fratello minore nel disastro”, continua, "e mio fratello era tutto per me. Penso sempre a lui”. Oggi Ramesh è tornato a Leicester, in Inghilterra, dove vive anche il resto della famiglia. Cammina male, gli fa male l’anca, ma è a livello psicologico che ha più problemi: “Non esco più di casa. Nemmeno a fare la spesa. Non parlo più con nessuno, nemmeno con mia moglie o con mio figlio di quattro anni”.
Risarcimento di 21.500 sterline
“Soffro continuamente, tutti i giorni”, confessa l’uomo. "Non parlo con nessuno. Penso tutta la notte, sto soffrendo mentalmente. Ogni giorno è doloroso per tutta la famiglia”. Chi lo assiste lo descrive alla Bbc come una persona “smarrita e distrutta”, con davanti a sé un lungo percorso di guarigione. A Ramesh è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico in ospedale in India, ma – secondo il racconto dei suoi consulenti – da quando è tornato a casa non ha più ricevuto alcun sostegno medico. Air India ha offerto un risarcimento provvisorio di 21.500 sterline, accettato ma ritenuto insufficiente dai consulenti dell’uomo. I suoi familiari e avvocati ora chiedono un incontro con i dirigenti di Air India, sostenendo che la compagnia aerea lo abbia trascurato dopo l’incidente.
Vedi anche
Incidente Air India, cittadino inglese sopravvive allo schianto
Le prime parole dopo lo schianto
"Quando mi sono alzato, c'erano corpi tutt'intorno a me. Ero spaventato. Mi sono alzato e ho corso. C'erano pezzi dell'aereo ovunque. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo su un'ambulanza e mi ha portato in ospedale”, aveva raccontato Viswashkumar Ramesh in un'intervista all'Hindustan Times poco dopo lo schianto. "È successo tutto così in fretta. Ho sentito un forte rumore 30 secondi prima" dell'impatto". E ancora: "Ringrazio gli dei per il miracolo che mi ha salvato, ma anch'io sarò addolorato per sempre da questa tragedia"