Furto al Louvre, media francesi: arrestati altri cinque sospetti

Sono cinque i nuovi arrestati per la rapina al Louvre del 19 ottobre: lo ha riferito questa mattina l'emittente radiofonica francese RTL. I gioelli non sono ancora stati ritrovati, ha fatto sapere la procuratrice di Parigi

Sono cinque i nuovi sospettati arrestati per la clamorosa rapina al Louvre del 19 ottobre: lo ha riferito questa mattina l'emittente radiofonica francese RTL. L'emittente televisiva BFM aveva fatto sapere che un'altra persona era stata arrestata nella regione parigina nella tarda serata di mercoledì, e che quest'uomo è sospettato di essere stato presente sulla scena del crimine il 19 ottobre. Due uomini arrestati lo scorso fine settimana hanno "parzialmente ammesso" il loro coinvolgimento nella rapina, ha dichiarato mercoledì la procura di Parigi. Ma "i gioielli non sono ancora nelle nostre mani", ha detto ieri la procuratrice Laure Beccuau.