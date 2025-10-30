Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Furto al Louvre, media francesi: arrestati altri cinque sospetti

Mondo
©Ansa

Sono cinque i nuovi arrestati per la rapina al Louvre del 19 ottobre: lo ha riferito questa mattina l'emittente radiofonica francese RTL. I gioelli non sono ancora stati ritrovati, ha fatto sapere la procuratrice di Parigi

ascolta articolo

Sono cinque i nuovi sospettati arrestati per la clamorosa rapina al Louvre del 19 ottobre: lo ha riferito questa mattina l'emittente radiofonica francese RTL. L'emittente televisiva BFM aveva fatto sapere che un'altra persona era stata arrestata nella regione parigina nella tarda serata di mercoledì, e che quest'uomo è sospettato di essere stato presente sulla scena del crimine il 19 ottobre. Due uomini arrestati lo scorso fine settimana hanno "parzialmente ammesso" il loro coinvolgimento nella rapina, ha dichiarato mercoledì la procura di Parigi. Ma "i gioielli non sono ancora nelle nostre mani", ha detto ieri la procuratrice Laure Beccuau.

FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Mondo

Rapina al Louvre, cosa è stato rubato e come è successo. FOTO

Il colpo avvenuto in pochi minuti all’apertura del museo, che è rimasto chiuso per tutta la giornata. Secondo i media francesi, i ladri erano quattro individui incappucciati e avrebbero usato un montacarichi. Il ministero della Cultura ha spiegato che i pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice rubati sono otto, “di valore patrimoniale inestimabile”. La corona dell'imperatrice Eugenia è poi stata ritrovata danneggiata. Macron: 'Attacco a un patrimonio a noi caro perché è la nostra Storia'

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Gaza, fragile tregua nella Striscia: uccisi 100 palestinesi. LIVE

live Mondo

Secondo fonti locali, i raid di martedì hanno provocato almeno 104 morti, tra cui 46...

Ucraina, Trump: “Usa e Cina lavoreranno insieme su guerra”. LIVE

live Mondo

Il presidente americano ha detto a bordo dell'Air FOrce One che la guerra in Ucraina è emersa...

Furto al Louvre, media francesi: arrestati altri cinque sospetti

Mondo

Sono cinque i nuovi arrestati per la rapina al Louvre del 19 ottobre: lo ha riferito questa...

Elezioni Olanda, liberali frenano ultradestra: è testa a testa

Mondo

Con il 97,7% dei voti scrutinati, le due forze politiche sono entrambe accreditate a...

Trump-Xi in Corea del Sud: ecco i principali vertici tra i due leader

Mondo

L’appuntamento odierno tra il presidente statunitense e l’omologo cinese è a Busan, grande città...

Mondo: I più letti