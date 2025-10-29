Più della metà dei cittadini è favorevole all'allargamento dell'Ue

Dopo il grande allargamento del 2004, con il quale entrarono a far parte dell’Unione europea dieci nuovi membri, si discute adesso di nuove prospettive di ampliamento verso i Balcani. Se, come testimonia un recente sondaggio Eurobarometro, i cittadini si dichiarano favorevoli, la prospettiva genera però divisioni in seno all’Eurocamera ascolta articolo

Più della metà dei cittadini europei vorrebbe un’Unione più ampia e capace di contare maggiormente sullo scenario internazionale: a dimostrarlo è un sondaggio Eurobarometro, condotto tra febbraio e marzo e pubblicato a settembre 2025. Il 56% degli intervistati si dichiara infatti favorevole all’ipotesi di incrementare il numero degli Stati membri: il sostegno più elevato si registra in Svezia (79%), Danimarca (75%) e Lituania (74%).

Ad essere più favorevoli sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni (67%), seguiti da quelli tra i 25 e i 39 anni (63%), a cui si affiancano gli intervistati con un livello di istruzione superiore (70%).

I motivi principali per cui le persone vedono nell’allargamento un vantaggio per il proprio Paese, anche sulla base di quelli avvenuti in passato, sarebbero i benefici per l’economia e la competitività, la maggiore influenza di Bruxelles nel mondo e miglioramenti per sicurezza e difesa. Le imprese potrebbero infatti beneficiare di un mercato più ampio e di più manodopera qualificata, incrementando al tempo stesso le opportunità di lavoro.

Al contrario, a preoccupare gli scettici sarebbero l’immigrazione incontrollata, l’aumento di criminalità e terrorismo e i costi per i contribuenti europei.

I Paesi candidati all’ingresso nell’Ue Un grande passo verso l’allargamento è stato quello compiuto nel 2004, quando i Paesi membri aumentarono da quindici a venticinque, vedendo l’ingresso di dieci nuovi Stati: Malta, Cipro, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Nel 2007 fu il turno di Bulgaria e Romania e nel 2013 quello della Croazia, fino ad attestarsi a quota 27 dopo l’uscita del Regno Unito nel 2020.

Attualmente sono nove i Paesi candidati ad entrare a far parte dell’Unione: Albania, Montenegro, Georgia, Moldavia, Ucraina, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Serbia e Turchia. A cui si somma il Kosovo, come candidato potenziale.

