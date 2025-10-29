Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Un presidente di 92 anni per un Paese di ventenni: la frattura del Camerun

Luciana Grosso

Ispi
Paul Biya - Getty Images

La rielezione di Paul Biya mette in luce le fragilità politiche e sociali dello Stato africano. Le tensioni sono esplose nelle strade dopo che l’opposizione ha denunciato brogli e violenze della polizia. La guerra civile nel Nord e l’insicurezza alimentare acuiscono il malcontento. Il sistema istituzionale appare indebolito e incapace di garantire un reale equilibrio democratico. La crisi potrebbe avere effetti destabilizzanti anche oltre i confini camerunensi

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ