La rielezione di Paul Biya mette in luce le fragilità politiche e sociali dello Stato africano. Le tensioni sono esplose nelle strade dopo che l’opposizione ha denunciato brogli e violenze della polizia. La guerra civile nel Nord e l’insicurezza alimentare acuiscono il malcontento. Il sistema istituzionale appare indebolito e incapace di garantire un reale equilibrio democratico. La crisi potrebbe avere effetti destabilizzanti anche oltre i confini camerunensi