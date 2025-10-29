Dazi, accordo Usa-Corea del Sud: tariffe al 15% e investimenti da Seul

Donald Trump in viaggio in Asia ha incontrato il presidente sudcoreano Lee Jae Myung. L’intesa prevede una riduzione dal 25% al 15% sui dazi automobilistici e un investimento cash pari a 200 miliardi di dollari da parte di Seul: importo che sarà erogato con un limite di 20 miliardi di dollari all’anno
Intesa raggiunta tra Usa e Corea del Sud: grazie al bilaterale tra il presidente Lee Jae Myung e Donald Trump i dettagli dell’accordo commerciale tra Washington e Seul sono stati perfezionati. Il risultato è un’intesa che ridurrà i dazi automobilistici dal 25% al 15%, la stessa aliquota del concorrente giapponese, e che prevede una aliquota tariffaria sui chips non sfavorevole rispetto alla rivale Taiwan. Dei 350 miliardi di dollari di investimenti richiesti da Trump, 200 miliardi saranno erogati cash e 150 tramite la cooperazione nella cantieristica, guidata da aziende sudcoreane.
I dettagli dell’accordo
Gli Usa hanno chiesto alla Corea del Sud investimenti ingenti: i 200 miliardi che Trump vuole ricevere cash saranno erogati nell'arco di molti anni, con un investimento annuo limitato a 20 miliardi di dollari a seconda del progresso del progetto. Una rateizzazione che, a detta del presidente sudcoreano, renderà la situazione gestibile per il mercato valutario del Paese. Un passo avanti quindi rispetto a quando gli Usa avevano avanzato la richiesta di ricevere in contanti tutti i 350 miliardi di dollari di investimento da parte di Seul.