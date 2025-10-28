Il paradosso Trump: è impopolare ma resta ancora stabile nei sondaggi

La popolarità del presidente Usa tocca i minimi del secondo mandato ma si mantiene stabile, segno di un consenso cristallizzato. Lo shutdown federale pesa, ma la base trumpiana resta fedele. L’opinione pubblica si spacca tra chi lo ritiene responsabile della paralisi e chi apprezza invece i suoi sforzi diplomatici. Gli analisti parlano di un “plateau” di impopolarità sotto cui il tycoon difficilmente potrà scendere. Intanto cala il gradimento tra le minoranze e gli elettori moderati
