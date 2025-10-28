Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Il paradosso Trump: è impopolare ma resta ancora stabile nei sondaggi

Gianluca De Feo

Youtrend
©Ansa

La popolarità del presidente Usa tocca i minimi del secondo mandato ma si mantiene stabile, segno di un consenso cristallizzato. Lo shutdown federale pesa, ma la base trumpiana resta fedele. L’opinione pubblica si spacca tra chi lo ritiene responsabile della paralisi e chi apprezza invece i suoi sforzi diplomatici. Gli analisti parlano di un “plateau” di impopolarità sotto cui il tycoon difficilmente potrà scendere. Intanto cala il gradimento tra le minoranze e gli elettori moderati

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ