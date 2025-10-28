Decine e decine di palloni aerostatici partiti dalla Bielorussia sono entrati nello spazio aereo lituano. Vilnius ha reagito chiudendo tutti i confini con il vicino. Certo è che nessuna incursione viene derubricata a incidente in una fase di tensione militare così forte e generalizzata. Per la premier lituana Inga Ruginienė e per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è trattato di attacchi ‘ibridi’. Cosa significa esattamente questa parola e qual è il ruolo della Russia