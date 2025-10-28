A fuoco nave su Nilo con 60 italiani a bordo: sono in buone condizioni

La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor. Tutti gli italiani sarebbero in buone condizioni. Il ministro Antonio Tajani è informato e segue l'evoluzione

Incendio su una nave con a bordo circa 60 italiani sul Nilo. La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave Empress durante una crociera sul Nilo. Tutti gli italiani sarebbero in buone condizioni. Lo fa sapere la Farnesina sottolineando che il ministro Antonio Tajani è informato e ne segue l'evoluzione.