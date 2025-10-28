Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A fuoco nave da crociera sul Nilo con 60 italiani a bordo, sono tutti in buone condizioni

Mondo
©Getty

La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor. Tutti gli italiani sarebbero in buone condizioni. Il ministro Antonio Tajani è informato e segue l'evoluzione

ascolta articolo

Incendio su una nave con a bordo circa 60 italiani sul Nilo. La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor, dove ha preso fuoco la nave Empress durante una crociera sul Nilo. Tutti gli italiani sarebbero in buone condizioni. Lo fa sapere la Farnesina sottolineando che il ministro Antonio Tajani è informato e ne segue l'evoluzione.

Mondo: Ultime notizie

A fuoco nave su Nilo con 60 italiani a bordo: sono in buone condizioni

Mondo

La Farnesina e l'ambasciata al Cairo monitorano la situazione a Luxor. Tutti gli italiani...

Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, evacuazioni e black-out. LIVE

live Mondo

L'uragano è arrivato in Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la...

Netanyahu ordina raid su Gaza. Hamas rinvia consegna di un corpo. LIVE

live Mondo

Israele accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati...

Ucraina, Zelensky: "Serve sostegno Europa per 2-3 anni di lotta". LIVE

live Mondo

Il presidente ucraino ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per...

Uragano Melissa sulla Giamaica, autorità: “Sarà devastante”

Mondo

L'uragano ha già causato diverse vittime: tre in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica...

12 foto

Mondo: I più letti