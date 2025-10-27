In Vaticano il Giubileo del Mondo Educativo: date e apppuntamenti

L'evento che riunisce studenti da 5 continenti, docenti e ricercatori si terrà dal 27 al 1° novembre in Vaticano e sarà un'occasione per far sì che i giovani si confrontino e dialoghino sul loro futuro e su quello dell'istruzione. L'evento di apertura sarà celebrato dal Pontefice ascolta articolo

Dal 27 ottobre al 1° novembre sarà celebrato in Vaticano il Giubileo del Mondo Educativo. La Messa di apertura dell'evento sarà celebrata da Papa Leone XIV in persona lunedì 27 alle 17.30. Per l'occasione, studenti italiani e provenienti da 5 continenti, docenti e ricercatori si confronteranno sul futuro della scuola e dell'istruzione. L'appuntamento è promosso dalla Santa Sede e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per condividere un momento di grande valore simbolico e civile per l'intera comunità scolastica. Il Giubileo sarà anche un’occasione preziosa per rilanciare il “Patto Educativo Globale”, l’iniziativa di Papa Francesco che ha acquisito una straordinaria risonanza in tante regioni del mondo.

Sessant'anni dalla Dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis Un nuovo documento pontificio sarà presentato martedì 28 ottobre, durante le celebrazioni del 60° anniversario della Gravissimum educationis, la Dichiarazione del Concilio Vaticano II sull'educazione cristiana, che rifletterà sull’attualità del documento promulgato da Papa Paolo VI nel 1965. "Con questi giorni giubilari vogliamo inaugurare una nuova stagione che coinvolga con nuovo animo e progettualità le costellazioni educative, chiedendo loro di diventare vere e proprie mappe di speranza nel mondo di oggi, perché l’educazione è il nuovo nome della pace e mette la speranza sulla mappa del presente e del futuro” ha commentato il cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Tra gli appuntamenti attesi Il 29 ottobre verrà inaugurata la mostra "Vivere, credere, guardare questo cielo" di Tommaso Spazzini Villa, giovedì 30 invece il Pontefice incontrerà gli studenti che in occasione del Giubileo sono giunti in pellegrinaggio nella città eterna mentre il 31 ci sarà un confronto con gli educatori. Il primo novembre infine, i partecipanti assisteranno alla proclamazione di San John Henry Newman a Dottore della Chiesa e co-patrono dell’educazione