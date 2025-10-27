Brigitte Macron, al via il processo per fake news sulla sua sessualità

Dieci persone, accusate di molestie on line nei confronti della première dame di Francia, compariranno oggi come imputati in tribunale. La moglie del presidente francese è stata vittima di un'ondata di false informazioni sulla propria identità sessuale, secondo le quali sarebbe una donna transgender. Ad avviare il processo per diffamazione era stata la stessa première dame insieme al marito Emmanuel Macron

Inizia oggi a Parigi il processo sul caso di Brigitte Macron, vittima di offese e fake news sulla sua sessualità. Dieci persone, accusate di molestie onine nei confronti della première dame di Francia, compariranno oggi come imputati in tribunale. La moglie del presidente francese è stata vittima di un'ondata di false informazioni sulla propria identità sessuale, secondo le quali sarebbe una donna transgender. Ad avviare il processo per diffamazione era stata la stessa Brigitte insieme al marito Emmanuel. Sul banco degli imputati, otto uomini e due donne, tra cui un insegnante, un gallerista, un uomo politico, un informatico e una medium.

Il processo a Parigi

Come ha riferito la procura francese, gli 8 imputati sono accusati di aver espresso nei confronti di Brigitte Macron diverse affermazioni tendenziose sul suo "genere", la sua "sessualità", attribuendo la sua differenza di età con il marito a un fenomeno di "pedofilia". I legali della première dame non hanno confermato la sua presenza in aula. La denuncia era stata presentata dalla stessa Macron il 27 agosto 2024, dopodiché erano scattati diversi fermi. Tra le affermazioni che la procura considera "fake news" emerge soprattutto quella secondo cui la moglie del presidente francese, che da celibe portava il cognome Trogneux, non sia mai esistita, e che il fratello Jean-Michel avrebbe preso questa sua identità dopo la sua "transizione".

Tra gli imputati anche la medium Amandine Roy

Tra gli imputati accusati di aver diffuso per anni questa falsa notizia, ci sarebbe anche Delphine J., "medium" e whistleblower 51enne. Nota con lo pseudonimo di Amandine Roy, la donna era già stata condannata per diffamazione in primo grado nel settembre 2024 dalla giustizia francese, insieme a Natacha Rey, a pagare diverse migliaia di euro di danni e interessi a Brigitte Macron e 5.000 a suo fratello Jean-Michel Trogneux. La donna era stata poi assolta in appello lo scorso 10 luglio. Brigitte Macron e il fratello hanno quindi fatto ricorso in Cassazione.