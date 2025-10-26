Usa, sparatoria in un campus in Pennsylvania: un morto e 6 feriti

È successo nel campus della Lincoln University of Pennsylvania, a circa 80 chilometri da Philadelphia. Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite, come riportano i media americani. Il procuratore distrettuale della contea di Chester ha spiegato che una persona, in possesso di un'arma, è in custodia cautelare e che potrebbe esserci un altro responsabile

Un'altra sparatoria negli Stati Uniti. È successo nel campus della Lincoln University of Pennsylvania, nella contea occidentale di Chester, a circa 80 chilometri da Philadelphia. Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite, come riportano i media americani. Il procuratore distrettuale della contea di Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, ha spiegato che una persona, in possesso di un'arma, è in custodia cautelare e che potrebbe esserci un altro responsabile. Secondo le autorità non si tratterebbe di una sparatoria di massa pianificata. L'ateneo era stato messo in lockdown, poi revocato.

La sparatoria alla Lincoln University

Il procuratore distrettuale non ha fornito dettagli sul movente o su cosa abbia scatenato la sparatoria. Nel frattempo, le forze dell'ordine locali e federali stanno indagando sulla vicenda. "Sono stato informato sulla sparatoria avvenuta stasera alla Lincoln University e la mia amministrazione ha offerto il suo pieno supporto al presidente Allen e alle forze dell'ordine locali", ha scritto il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro su X, invitando i residenti a "evitare la zona", "continuare a seguire le indicazioni delle forze dell'ordine locali" e "pregare per la comunità della Lincoln University". Fondata nel 1854, la Lincoln University è uno dei più antichi college storicamente afroamericani del Paese.