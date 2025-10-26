Turchia, Pkk: "Liberazione Ocalan è cruciale per successo della pace"

Il Pkk ha annunciato il trasferimento di tutti i suoi combattenti in Iraq durante una cerimonia nell’area di Qandil, chiedendo al governo turco di adottare "senza indugio" le misure giuridiche e politiche necessarie per garantire la continuità del dialogo. Dopo quarant’anni di un conflitto che ha provocato circa 50.000 vittime, il movimento ha rinunciato formalmente alla lotta armata lo scorso maggio