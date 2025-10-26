Offerte Sky
Papa Leone XIV: "Preghiamo incessantemente per la pace"

Mondo
©Getty

"Contemplando i misteri di Cristo insieme alla Vergine Maria facciamo nostra la sofferenza e la speranza dei bambini, delle madri, dei padri, degli anziani vittime della guerra", ha detto il Pontefice all'Angelus 

"Prosegue incessante la nostra preghiera per la pace particolarmente mediante la recita

comunitaria del Santo Rosario". Così Papa Leone XIV all'Angelus. "Contemplando i misteri di Cristo insieme alla Vergine Maria facciamo nostra la sofferenza e la speranza dei bambini, delle madri, dei padri, degli anziani vittime della guerra. E da queste intercessioni del cuore nascono tanti gesti di carità evangelica, di vicinanza concreta, di solidarietà. A tutti coloro che ogni giorno, con fiduciosa perseveranza, portano avanti questo impegno, ripeto: Beati gli operatori di pace!".

