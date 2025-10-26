Papa Leone XIV: "Preghiamo incessantemente per la pace"

"Contemplando i misteri di Cristo insieme alla Vergine Maria facciamo nostra la sofferenza e la speranza dei bambini, delle madri, dei padri, degli anziani vittime della guerra", ha detto il Pontefice all'Angelus
comunitaria del Santo Rosario". Così Papa Leone XIV all'Angelus. "Contemplando i misteri di Cristo insieme alla Vergine Maria facciamo nostra la sofferenza e la speranza dei bambini, delle madri, dei padri, degli anziani vittime della guerra. E da queste intercessioni del cuore nascono tanti gesti di carità evangelica, di vicinanza concreta, di solidarietà. A tutti coloro che ogni giorno, con fiduciosa perseveranza, portano avanti questo impegno, ripeto: Beati gli operatori di pace!".