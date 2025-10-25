Offerte Sky
Thailandia, è morta a 93 anni la regina madre Sirikit

Mondo
©Ansa

La sovrana era ricoverata dal 2019 in seguito a "numerose malattie", compresa un'infezione del sangue riscontrata questo mese. Negli anni '60 incontrò presidenti e star americane, compreso Elvis Presley

L'ex regina di Thailandia Sirikit, madre del sovrano in carica Vajiralongkorn e moglie del monarca più longevo nella storia della nazione, è morta a 93 anni. Lo ha reso noto il Palazzo in una nota. "Le condizioni di sua maestà sono peggiorante fino a venerdì - si legge - ed è morta alle 21:21 nell'ospedale Chulalongkorn a 93 anni". La regina madre era ricoverata dal 2019 in seguito a "numerose malattie", compresa un'infezione del sangue riscontrata questo mese. Negli anni '60 incontrò presidenti e star americane, compreso Elvis Presley. La sua immagine, inoltre, è stata più volte sulle copertine delle riviste in Occidente.

Mondo

