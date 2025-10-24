Davanti alla Corte Suprema arriva un caso destinato a segnare la politica americana. Il Louisiana v. Callais mette in discussione la Section 2, clausola del Voting Rights Act che impedisce di manipolare le mappe elettorali contro le minoranze. La sua abolizione favorirebbe il Partito repubblicano, che potrebbe ridurre i distretti a maggioranza afroamericana e ispanica. Un vantaggio strutturale che sarebbe destinato a consolidarsi
