Epidemia da Norovirus su nave da crociera: 74 passeggeri isolati

Una vacanza che si è trasformata in un incubo per i passeggeri della nave da crociera Oceania Insignia, a bordo della quale si è sviluppata un’epidemia di Norovirus. Stando al bollettino ufficiale pubblicato dai CDC, i Centers for Disease Control and Prevention americani, al 21 ottobre erano 74 i passeggeri che hanno riportato sintomi riconducibili al virus e che sono quindi stati isolati per sicurezza nelle proprie stanze. Un numero importante che è pari all’11,6% del totale dei passeggeri a bordo. Tra i membri dell’equipaggio uno solo è stato contagiato.

I sintomi

La Oceania Insignia è una nave da crociera che appartiene alla compagnia di lusso Oceania Cruises. Il suo viaggio era partito lo scorso 16 ottobre dal porto di Montreal, in Canada, con destinazione Boston il 27 ottobre. Undici giorni di crociera che ben presto si sono trasformati in un incubo per gli oltre 70 passeggeri che hanno iniziato a presentare sintomi simili a quelli di una gastroenterite acuta, come vomito e diarrea, ma anche dolori muscolari, mal di pancia, febbre e mal di testa.

La nota della compagnia

“Per Oceania Cruises, la salute e la sicurezza dei nostri ospiti sono la priorità numero uno”, si legge nella nota diffusa dalla compagnia. “L’ufficiale sanitario della nave ha attivato il protocollo approvato dal CDC e tutti gli ospiti che manifestano sintomi sono in cura”.