Naufragio di migranti al largo della Turchia: almeno 14 morti

L'imbarcazione era partita dalla costa turca ed è naufragata al largo di Bodrum, località sul mare Egeo. A dare l'allarme è stato uno degli stessi migranti che, dopo il rovesciamento della barca, è riuscito a raggiungere la riva a nuoto e a chiamare i soccorsi

Tragedia al largo della Turchia, dove un’imbarcazione di migranti si è rovesciata provocando la morte di almeno 14 persone. Il naufragio è avvenuto a largo della costa di Bodrum, località della Turchia sul mare Egeo che si affaccia sull'isola greca di Kos. La barca era partita proprio dalla costa turca, come riportano i media locali, secondo i quali la guardia costiera di Ankara è riuscita a mettere in salvo due tra i migranti che si trovavano nell'imbarcazione. A dare la segnalazione è stato uno degli stessi migranti che si trovava a bordo della barca: un cittadino afghano che dopo il naufragio è riuscito a raggiungere a nuoto la riva e ad avvertire le autorità.

