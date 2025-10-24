Ecuador, il presidente Noboa denuncia un tentativo di avvelenamento

Secondo Noboa "tre sostanze chimiche" sarebbero state aggiunte a marmellata e cioccolatini, cibo che gli era stato offerto durante un evento pubblico. "Concentrazioni così elevate rendono impossibile escludere che si sia trattato di un atto intenzionale", ha denunciato il leader

Il presidente ecuadoriano, Daniel Noboa, ha denunciato un tentativo di avvelenamento con "tre sostanze chimiche" aggiunte a marmellata e cioccolatini, cibo che gli era stato offerto durante un evento pubblico. Noboa, come riporta la Cnn, ha sottolineato che in questi cibi è stata riscontrata la presenza di tre composti "in concentrazioni così elevate da rendere impossibile escludere che si sia trattato di un atto intenzionale".

Le indagini della Procura

"Abbiamo sporto denuncia, presentato le prove e la concentrazione delle tre sostanze chimiche", ha aggiunto Noboa, mentre la Procura di Los Ríos ha già avviato una serie di indagini per far luce sul presunto attentato. Tra l'altro non è la prima volta che il leader dell'Ecuador denuncia tentativi di ucciderlo. Di recente, era l'inizio del mese di ottobre, ma questa volta senza presentare prove, il governo aveva affermato che l'auto su cui viaggiava il presidente era stata colpita da alcuni manifestanti indigeni.