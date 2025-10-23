Antonio Tejero, il tenente colonnello spagnolo che tentò il colpo di Stato nel 1981, è clinicamente morto. L'ex ufficiale della Guardia Civil, che ha 93 anni e si trova nella sua casa di Valencia, versa "in stato critico", dopo aver ricevuto l'estrema unzione. Lo segnalano alcune fornti al quotidiano spagnolo El Mundo, che ha hanno rettificato l'informazione pubblicata in precedenza sul suo decesso, autore del tentato golpe del 23 febbraio 1981, diffusa questa mattina anche da altri media iberici fra cui La Razon e Abc. Le fonti citate dal quotidiano rivelano che Tejero è "clinicamente morto". Condannato a 30 anni di reclusione per ribellione militare, aggravato dalla recidiva, fu espulso dalla Guardia Civil e ottenne la libertà condizionale il 3 dicembre 1996. La fotografia di lui con la pistola nella mano nell'emiciclo, fece il giro del mondo, mentre l'incipiente libertà democratica spagnola fu sul punto di tornare sotto il giogo della dittatura militare.

La carriera militare iniziata a 19 anni, da sempre ostile al regime democratico

Entrato a 19 anni all'Accademia generale militare di Saragozza, prestò servizio in diverse sedi, prima di diventare comandante della Guardia Civil a Malaga. Già allora mostrò ostilità verso il nuovo regime democratico, perdendo il comando dopo aver cercato di impedire una manifestazione di sostenitori della democrazia, circostanza che gli costò un mese di arresto. Nel 1978 fu tra gli ideatori della cosiddetta 'Operazione Calaxia', primo tentativo di golpe contro il governo di Adolfo Suarez e le sue riforme istituzionali. L'azione non si concretizzò, ma Tejero fu condannato a sette mesi di carcere. Una volta uscito, preparò il colpo di Stato del 23 febbraio, quando, alla guida di 200 uomini, fece irruzione nel Congresso durante la votazione per l'investitura a presidente del governo di Leopoldo Calvo-Sotelo.