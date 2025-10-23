Spari e rogo davanti al Parlamento serbo: è davvero atto terroristico?

Per il presidente Vučić si è trattato di un “atto terroristico” contro un suo sostenitore e quello che definisce “il luogo più libero d’Europa", ovvero la tendopoli filogovernativa che da marzo occupa la piazza dell’Assemblea nazionale. Ma per l'opposizione interna e per chi da mesi manifesta pacificamente, contro la corruzione e l’attuale leadership, l'episodio è un pretesto strumentalizzato per delegittimare il grande movimento di contestazione, in quelle che sono giornate cruciali. Il reportage