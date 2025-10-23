La tempesta Benjamin flagella Francia, Svizzera e Belgio: allerta anche in Italia

Météo France ha classificato la tempesta di livello “forte” e ha invitato alla. prudenza. Il Comune di Parigi, insieme a molte altre città come Bordeaux, ha disposto la chiusura di parchi, giardini e cimiteri per tutta la giornata.

A Biarritz, per contenere le onde e proteggere gli edifici, sono stati posizionati grandi sacchi di sabbia sulla spiaggia centrale. L’accesso a molte spiagge di Anglet, Saint-Jean-de-Luz e Hendaye è stato vietato per motivi di sicurezza.