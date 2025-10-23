La tempesta Benjamin flagella Francia, Svizzera e Belgio: allerta anche in Italia

Introduzione
Francia, Svizzera e Belgio sono tra i Paesi più colpiti in queste ore dalla tempesta “Benjamin”, che sta portando forti raffiche di vento molto violente e forti temporali che stanno già causando problemi in varie zone. La perturbazione interessa gran parte dell’Europa centrale e potrebbe estendersi anche all’Italia, dove è già scattata l’allerta meteo in diverse regioni.
Quello che devi sapere
Francia: allerta arancione in 18 dipartimenti
La tempesta Benjamin sta attraversando la Francia, dove 18 dipartimenti sono in stato di allerta arancione per venti forti. Le raffiche hanno superato i 100 km/h, con previsioni fino a 130 km/h (e oltre) in alcune zone. La perturbazione interessa sia la costa atlantica che la Manica, mentre nell’entroterra i venti oscillano tra 90 e 130 km/h. Particolarmente esposta la zona di Capo Corso, dove si attendono raffiche fino a 160-170 km/h nel pomeriggio. Nell’Aude e nei Pirenei Orientali è prevista una tramontana in rinforzo, che tenderà poi a diminuire nel corso della giornata.
Le aree in allerta
Ecco i dipartimenti in allerta arancione per forti venti, fino a giovedì sera.
• Nord
• Pas-de-Calais
• Somme
• Manche
• Vendée
• Deux-Sèvres
• Canta
• Charente-Maritime
• Charente
• Corrèze
• Gironde
• Landes
• Pyrénées-Atlantiques
• Aude
• Pyrénées-Orientales
• Alpes-Maritimes
• i due dipartimenti della Corsica
Revocata, invece, l’allerta per la Seine-Maritime.
Le misure preventive
Météo France ha classificato la tempesta di livello “forte” e ha invitato alla. prudenza. Il Comune di Parigi, insieme a molte altre città come Bordeaux, ha disposto la chiusura di parchi, giardini e cimiteri per tutta la giornata.
A Biarritz, per contenere le onde e proteggere gli edifici, sono stati posizionati grandi sacchi di sabbia sulla spiaggia centrale. L’accesso a molte spiagge di Anglet, Saint-Jean-de-Luz e Hendaye è stato vietato per motivi di sicurezza.
Città senza elettricità in Francia
Il fornitore di energia Enedis ha segnalato oltre 100.000 abitazioni senza elettricità in Francia. Le zone più colpite sono la Nouvelle-Aquitaine (45.000 utenze), la Borgogna-Franca Contea (15.000) e l’Auvergne-Rhône-Alpes (15.000).
Alcuni treni regionali Ter sono stati sospesi o viaggiano a velocità ridotta, mentre la rete ad alta velocità non dovrebbe subire modifiche rilevanti.
Belgio: allerta gialla e arancione per vento e pioggia
Anche il Belgio è interessato dalla tempesta Benjamin. Da ieri sera è in vigore un'allerta gialla in tutto il Paese, prevista al momento fino alle prime ore di venerdì. Nelle Fiandre l'allerta è arancione con raffiche di vento attese tra i 80 e i 90 km/h nell'entroterra e tra i 90 a 110 km/h sulla costa questo pomeriggio e questa sera, con precipitazioni copiose (20-40 mm attesi in molte regioni). Lo ha comunicato l'istituto meteologico nazionale.
Svizzera: raffiche fino a 150 km/h sulle Alpi
In Svizzera la tempesta Benjamin sta colpendo con particolare forza le aree a nord delle Alpi. Stando a quanto comunicato da MeteoSvizzera, le raffinerie più forti sono attese fino a giovedì pomeriggio sulla parte romanda, e fino a venerdì mattina sulla Svizzera tedesca. In pianura i venti potranno raggiungere i 90-110 km/h, mentre in montagna si stimano raffiche tra 110 e 130 km/h, con punte fino a 150 km/h oltre i 1600 metri. Le zone più esposte sono le regioni collinari dell’Altopiano sopra i 600 metri, il nord del Giura e l’area dell’Alto Lago Lemano. Le creste del Giura e delle Alpi restano tra le più colpite.
In Olanda partite anticipate per l'allerta meteo
In Olanda due partite di coppe europee hanno subito un cambio orario a causa della tempesta. Le autorità hanno diffuso un allerta meteo a partire dalle 14. “Per garantire la sicurezza” Uefa ha anticipato il match di Europa League Feyenoord-Panathinaikos, previsto a Rotterdam dalle 18.45, alle 16.30. Az Alkmaar-Slovan Bratislava, partita di Conference League, si giocherà alle 18.45, anzichè alle 21.
Allerta anche in Italia
La coda della tempesta Benjamin potrebbe raggiungere anche l'Italia portando forti venti, piogge e temporali su diverse regioni.
Le previsioni segnalano la possibilità di raffiche improvvise e grandinate di piccola dimensione, soprattutto in caso di fenomeni più intensi. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di giovedì 23 Ottobre, allerta arancione su alcuni settori della Liguria e Toscana, allerta gialla su alcune zone di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Molise, Abruzzo e Calabria.
(in foto: Londra sotto la tempesta Benjamin, raffiche fino a 100 km/h sul London Bridge)