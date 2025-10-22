Esplora tutte le offerte Sky
Una luce in Congo: Zakia Seddiki dà forma al sogno di Luca Attanasio

Alessandra Del Mondo

Alessandra Del Mondo

Zakia Seddiki Attanasio, è riuscita a trasformare il dolore in speranza. La moglie di Luca Attanasio, diplomatico e Ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021 mentre era in viaggio su un convoglio del World Food Programme, è oggi alla guida di "Mama Sofia", l'associazione fondata con suo marito per aiutare chi ha più bisogno. L'intervista per Sky TG24 Insider

