Usa, lavori alla Casa Bianca per la sala da ballo di Trump: è polemica

Usa, lavori alla Casa Bianca per la sala da ballo voluta da Trump: è polemica

Mondo
Il nuovo progetto voluto dal presidente statunitense sta scatenando numerose polemiche. Nonostante la promessa del tycoon che l'operazione, del valore di oltre 250 milioni di dollari, non avrebbe “interferito” con l'edificio esistente, alcune immagini diffuse sui social mostrano l'East Wing, l'ala est della residenza presidenziale, distrutta dalle ruspe

Un nuovo salone delle feste all'interno della Casa Bianca. È questo il nuovo progetto che, voluto dal presidente statunitense Donald Trump, nelle ultime ore sta scatenando numerose polemiche. Nonostante la promessa del tycoon che l'operazione, del valore di oltre 250 milioni di dollari, non avrebbe “interferito” con l'edificio esistente, alcune immagini diffuse sui social mostrano l'East Wing, l'ala est della residenza presidenziale, distrutta dalle ruspe. Il dipartimento del Tesoro, che si trova proprio lì a fianco, ha imposto ai suoi dipendenti di non pubblicare foto del cantiere.

Il progetto per la sala da ballo

Secondo l'Associate Press, la demolizione sarebbe avvenuta senza l'approvazione della National Capital Planning Commission (NCPC), l'agenzia federale incaricata di autorizzare interventi su edifici storici come la Casa Bianca. Il presidente della Commissione Will Scharf, uno dei principali collaboratori di Trump, ha dichiarato alla riunione di settembre che l'agenzia non ha giurisdizione sui lavori in edifici di proprietà federale. "Ci occupiamo essenzialmente di costruzione, di sviluppo verticale", aveva detto Scharf. Non è chiaro quindi se la Casa Bianca abbia sottoposto il progetto per il nuovo salone delle feste all'agenzia per la revisione e l'approvazione.

Trump: “La sala da ballo è il sogno di ogni presidente”

Nel frattempo, in un post su Truth, Trump ha annunciato l'inizio dei lavori. "Completamente separata dalla Casa Bianca l'ala est è in fase di completa modernizzazione nell'ambito di questo progetto e sarà più bella che mai una volta completata!”, ha scritto il presidente Usa. “Per oltre 150 anni, ogni Presidente ha sognato di avere una sala da ballo alla Casa Bianca per ospitare grandi feste, visite di Stato, etc", ha aggiunto.

Media: "Trump chiede a dipartimento Giustizia risarcimento di 230 mln"
donald trump sul tetto della casa bianca
Mondo

Usa, Donald Trump a sorpresa cammina sul tetto della Casa Bianca. FOTO

Il presidente americano è stato immortalato mentre ispezionava i lavori di ristrutturazione sulla sommità della residenza ufficiale a Washington. 'Sto solo facendo una passeggiata', ha risposto scherzando con i giornalisti che gli chiedevano il motivo dell'insolita uscita che ha imposto un cambio di postazione dei cecchini impegnati per la sicurezza. Interrogato su cosa intendesse costruire sul tetto, ha ironizzato dicendo 'missili nucleari' e mimando il lancio di un'arma con il braccio

