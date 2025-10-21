Scacchi, il gran maestro Daniel Naroditsky morto a 29 anni

E' morto a soli 29 anni Daniel Naroditsky, gran maestro di scacchi e streamer americano. Lo riportano i media Usa, specificando che la causa del decesso non è stata resa nota ascolta articolo

E' morto improvvisamente a 29 anni il campione di scacchi Daniel Naroditsky. Lo ha reso noto la famiglia in un comunicato diffuso dallo Charlotte Chess Club. "Era un talentuoso giocatore di scacchi, commentatore e insegnante, e un membro amato della comunità scacchistica", hanno sottolineato i parenti, chiedendo il rispetto della privacy ed esortando a ricordarlo per "la sua passione e l'amore per gli scacchi". Naroditsky aveva raggiunto il grado di grande maestro nel 2013, a soli 18 anni e in precedenza aveva vinto il Campionato Mondiale Juniores.

Daniel Naroditsky quando aveva 12 anni - ©Getty

Un bambino prodigio Da giovanissimo ha trionfato al Campionato Mondiale Giovanile Under 12 di scacchi nel 2007 e ha raggiunto il punteggio FIDE massimo di 2647. Ad appena 14 anni ha pubblicato il suo primo libro sugli scacchi e successivamente è stato uno studente di storia alla Stanford University, una delle istituzioni accademiche più prestigiose degli Usa. Presenza fissa tra i primi 150 giocatori al mondo, Naroditsky era famoso non soltanto per i suoi trionfi negli scacchi, come per esempio in occasione della vittoria contro l’allora numero 2 al mondo Fabiano Caruana al Campionato degli Stati Uniti del 2021, ma anche per la sua costante attività nel mondo degli scacchi online. I suoi video esplicativi, le sue speedrun e le sue dirette sulle varie piattaforme social – tra cui Youtube e Twitch – lo hanno reso uno degli streamer di scacchi più famosi della sua generazione.

