Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Sarkozy, dall'Eliseo al carcere: parabola dell'ex presidente francese

Simona Vasta

Simona Vasta

Nato a Parigi nel 1955 da padre ungherese e madre francese, Nicolas Sarkozy ha scalato rapidamente i ranghi della politica repubblicana. Fino ad arrivare all'Eliseo nel 2007. Il suo mandato è stato caratterizzato da una gestione pragmatica e da una forte presenza mediatica. Ma anche da numerose inchieste penali

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ