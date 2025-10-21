Esplora tutte le offerte Sky
Nigeria, 29 morti e 42 feriti per l'esplosione di un'autocisterna

Mondo
Le persone coinvolte stavano recuperando carburante dopo un incidente. Il camion è esploso e hanno preso fuoco

Almeno 29 persone sono morte e altre 42 sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autocisterna dopo un incidente su un'autostrada nello Stato del Niger, nella Nigeria centrale. Lo hanno riferito i servizi di emergenza. "Un camion che trasportava carburante si è ribaltato e delle persone si sono avvicinate per prendere il carburante. Il camion è esploso e hanno preso fuoco", ha dichiarato Ibrahim Hussaini, coordinatore locale dell'Agenzia statale per la gestione delle emergenze (Sema). 

