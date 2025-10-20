Francia, incendio in un palazzo a Lione: 4 morti e decine sfollati

Quattro persone sono morte e una decina sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un edificio di dieci piani situato nella terza circoscrizione di Lione. Lo ha riferito la prefettura del Rodano, precisando che le fiamme sono divampate intorno alle 5:10 del mattino. L'incendio è stato spento intorno alle 7. Una decina di persone sono state prese in carico dai servizi di emergenza mentre l'amministrazione locale ha fatto aprire una palestra per ospitare i residenti coinvolti nell'incendio.