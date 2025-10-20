Esplora tutte le offerte Sky
Francia, incendio in un palazzo a Lione: 4 morti e decine sfollati

Mondo

Fiamme in un edificio di dieci piani situato nella terza circoscrizione della città francese. Aperta una palestra per ospitare i residenti sfollati coinvolti nell'incendio

ascolta articolo

Quattro persone sono morte e una decina sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un edificio di dieci piani situato nella terza circoscrizione di Lione. Lo ha riferito la prefettura del Rodano, precisando che le fiamme sono divampate intorno alle 5:10 del mattino. L'incendio è stato spento intorno alle 7. Una decina di persone sono state prese in carico dai servizi di emergenza mentre l'amministrazione locale ha fatto aprire una palestra per ospitare i residenti coinvolti nell'incendio.

