Terremoto nelle Filippine, scossa magnitudo 6.1: nessuna vittima

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso le Filippine meridionali. Lo ha riferito lo United States Geological Survey. L'evento si è verificato una settimana dopo che due potenti scosse hanno colpito il Paese. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni, ha dichiarato all'AFP il soccorritore provinciale Ralph Cadalena.

"Abbiamo sentito una scossa improvvisa e forte, ma è stata solo di breve durata", ha detto Cadalena. La scossa ha colpito il comune di Dapa, nella provincia di Surigao del Norte, a una profondità di circa 69 chilometri (43 miglia), ha riferito l'USGS. Si è verificata una settimana dopo che due scosse di magnitudo 7.4 e 6.7 avevano scosso la parte orientale dell'isola principale di Mindanao, uccidendo almeno otto persone. Queste scosse facevano seguito a un terremoto di magnitudo 6.9 verificatosi pochi giorni prima, che aveva ucciso 76 persone e distrutto o danneggiato 72.000 case nella provincia di Cebu, nelle Filippine centrali, secondo i dati governativi. I terremoti sono un evento quasi quotidiano nelle Filippine, situate sulla "Cintura di fuoco" del Pacifico, un arco di intensa attività sismica che si estende dal Giappone attraverso il Sud-est asiatico e attraverso il bacino del Pacifico.