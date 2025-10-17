Spagna, riaperto caso di Isak Andic: indagato per omicidio il figlio

Esplora tutte le offerte Sky
Archiviato come incidente, il caso della morte del fondatore di Mango, avvenuta il 14 dicembre scorso durante un'escursione in Catalogna, è stato riaperto. La polizia catalana indaga adesso su un possibile omicidio. Secondo alcune fonti citate da El Pais, i sospetti sono centrati sull'unico testimone presente, il figlio della vittima, Jonathan Andic, che accompagnò il padre nell'escursione

Svolta nelle indagini sulla morte Isak Andic, fondatore del noto marchio spagnolo di prêt-à-porter Mango. Inizialmente archiviato come incidente, ora il caso della morte di Andic, avvenuta il 14 dicembre 2024 durante un'escursione nel massiccio di Montserrat in Catalogna, è stato riaperto. I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, indaga adesso su un possibile omicidio. Secondo fonti "ben informate", citate da quotidiano spagnolo El Pais, i sospetti sono centrati sull'unico testimone presente, il figlio della vittima, Jonathan Andic, che accompagnò il padre nell'escursione. L'uomo è attualmente sotto inchiesta per il reato di omicidio nell'ambito dell'istruttoria secretata presso il tribunale di Martorell, in Catalogna.

Le autorità non dispongono al momento di prove definitive, ma alcune incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni di Jonathan Andic, uno dei tre figli dell'imprenditore 71enne scomparso, hanno alimentato i sospetti. Secondo altre testimonianze riportate citate dal quotidiano La Vanguardia, l'unico erede maschio dei tre figli è passato da testimone a indagato. La polizia sta attualmente analizzando il contenuto del suo cellulare. A pesare sarebbe stato anche il contributo di Estefania Knuth, compagna di Isak Andic, che con altre testimonianze di persone vicine all'imprenditore avrebbe riferito delle relazioni tese tra padre e figlio: un elemento che ha spinto a riaprire l'indagine.

L'inchiesta era stata inizialmente archiviata in via provvisoria, dopo la caduta di Andic da uno strapiombo tra i 100 e i 150 metri, durante una passeggiata in montagna in compagnia del figlio. Jonathan aveva affermato di non essersi accorto dell'incidente perchè camminava molti metri davanti al padre. Dal punto di vista aziendale, la morte del fondatore del gruppo Mango ha comportato una ristrutturazione del vertice, con la nomina di Jonathan Andic come presidente di Mango e di Mango Mng Holding, di cui le sorelle Jidith e Sarah Andic sono ora vicepresidenti. I portavoce della famiglia hanno riferito che non commenteranno la vicenda e che restanno “convinti” che il processo dimostrerà “l'innocenza di Jonathan”.  

