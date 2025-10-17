Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Cosa pensano i francesi di Macron dopo la rinomina di Lecornu

Gianluca De Feo

Youtrend
©Ansa

Il Paese vive una nuova fase di instabilità politica dopo le dimissioni e la riconferma lampo del premier. È il sesto cambio di governo in meno di due anni, un record negativo per il presidente francese. Intanto la fiducia nei suoi confronti tocca i minimi storici, scendendo al 14%. Crescono invece i consensi per il Rassemblement National. E Jordan Bardella si afferma come favorito per le prossime presidenziali

