Uruguay, sì a legge su eutanasia: al paziente via libera in 6 giorni

Il Senato dopo dieci ore di discussione si è espresso a favore della legge che mira a garantire il diritto a "affrontare la morte con dignità". Con la nuova legge, il paziente deve sottoporsi al parere di due medici che, se favorevoli, danno il via libera all’iniezione. Lo scorso agosto il ddl era passato alla Camera ascolta articolo

L’eutanasia è legge in Uruguay. Dopo il via libera della Camera dei Rappresentanti ad agosto 2025, anche il Senato ha approvato un disegno di legge che legalizza la pratica: il sì alla legge è arrivato dopo oltre dieci ore di discussione in aula al termine della quale tutti i membri del partito al governo hanno espresso sostegno all'iniziativa, così come alcuni dei partiti di opposizione. A favore tutti i senatori del progressista Frente Amplio al governo, alcuni esponenti del Partido Colorado e del Partido Nacional, all'opposizione. Il provvedimento mira a garantire il diritto a "affrontare la morte con dignità", depenalizzando l'eutanasia per gli adulti mentalmente sani che si trovano nella fase terminale di malattie incurabili e irreversibili o che ne soffrono in modo insopportabile.

Il testo della legge Il testo del ddl approvato dal Senato, che prende il nome di Muerte dinga, morte con dignità, prevede la possibilità di ricevere l'iniezione letale già sei giorni dopo la richiesta, in alcuni casi anche in meno tempo. Secondo la nuova legge, il paziente può consultare il medico di base che deve dare un parere entro tre giorni. Se favorevole, il medico inoltra la richiesta a un collega che visita il paziente ed esamina la sua cartella clinica per poi pronunciarsi entro cinque giorni. Se i due pareri sono favorevoli, viene programmata l'iniezione letale che può avvenire già il sesto giorno dopo l'inizio della procedura o anche prima, qualora il medico abbia motivo di ritenere che la coscienza del paziente possa essere gravemente compromessa nelle ore successive. Tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono tenute a fornire i servizi necessari ma, qualora l’eutanaia sia incompatibile con i principi filosofici o religiosi della casa di cura o dell’ospedale in questione, il paziente può essere indirizzato presso un’altra struttura.