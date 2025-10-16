Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto in Indonesia, sisma di magnitudo 6.5 a Papua

Mondo
Ingv

Lo riferisce l'Usgs americano confermato anche dall'Ingv italiano. Al momento non sono segnalati danni e non è stata emessa allerta tsunami

ascolta articolo

La terra ha tremato in Indonesia. Un terremoto molto forte, che secondo le stime iniziali è stato di magnitudo 6.5, è stato registrato a Papua dall'Usgs americano. Al momento non è stata emessa alcuna allerta tsunami né si hanno notizie immediate di danni. Secondo l'Ingv italiano, che conferma la magnitudo registrata dall'istituto statunitense, la scossa è avvenuta nella zona di Irian Jaya, a circa 200 chilometri

dalla città di Jayapura, alle 7:48 del mattino ora italiana (le 14:48 in Indonesia) a una profondità di 32 km.

Frequenti terremoti nella zona

L'Indonesia, una vasta nazione arcipelagica, è soggetta a frequenti terremoti a causa della sua posizione sulla "Cintura di Fuoco" del Pacifico. L'arco di intensa attività sismica, dove si scontrano le placche tettoniche, si estende dal Giappone attraverso il Sud-est asiatico e attraverso il bacino del Pacifico. La Papua indonesiana si trova sulla metà occidentale della grande isola del Pacifico che condivide con la Papua Nuova Guinea.

