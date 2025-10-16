Nestlé annuncia 16 mila licenziamenti nei prossimi due anni

Nestlè, il colosso alimentare svizzero proprietario tra gli altri dei marchi Nespresso e Perrier, taglierà 16.000 posti di lavoro in tutto il mondo nei prossimi due anni. "Il mondo sta cambiando e Nestlè deve cambiare più rapidamente", ha affermato l'amministratore delegato della società, Philipp Navratil, che ha assunto l'incarico all'inizio di settembre. Ciò include "decisioni difficili ma necessarie per ridurre il personale", ha aggiunto Navratil nel giorno in cui Nestlè ha diffuso i dati relativi ai primi nove mesi dell'anno, chiusi con un calo delle vendite dell'1,9% a 65,9 miliardi di franchi svizzeri.