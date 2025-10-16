La Grecia al voto su giornata lavorativa da 13 ore: la proposta

Il disegno di legge, che porta la firma della ministra del lavoro Niki Kerameos, stabilisce che i dipendenti nel settore privato potranno essere impiegati dallo stesso datore di lavoro oltre il consueto orario di 8 ore per non più di 37 giorni all'anno, su base volontaria. La durata legale della giornata lavorativa oggi in Grecia è di otto ore, con la possibilità di fare fino a tre ore di straordinario
Il parlamento greco si appresta a votare in giornata un disegno di legge che per i sindacati legittima "la schiavitù restributiva", perchè permette, a determinate condizioni, una giornata lavorativa di 13 ore. Il partito al governo Nuova Democrazia di Kyriakos Mitsotakis, forte della maggioranza in Aula, tira dritto nonostante la levata di scudi dei sindacati che hanno organizzato due scioperi generali questo mese. La proposta, partita dalla ministra del Lavoro Niki Kerameos, stabilisce che i dipendenti nel settore privato potranno lavorare per 13 ore al giorno per un massimo di 37 giorni all'anno, su base volontaria.
La ministra Kerameos ha respinto le accuse secondo cui la proposta di legge potrebbe peggiorare ulteriormente le condizioni di lavoro dei greci: "Ci sono lavoratori che chiedono di poter lavorare più ore - ha spiegato in parlamento - e chi non vorrà fare gli straordinari sarà tutelato". L'impiego extra, sottolinea la ministra, verrà compensato con un aumento della retribuzione del 40%. Kerameos, quindi ha chiarito che la riforma non intacca la normale giornata lavorativa, e che il regime di 13 ore interesserà, in media, circa tre giorni al mese. "Alcuni lavoratori si spostano oggi tra un primo e un secondo datore di lavoro nella stessa giornata, senza guadagnare nemmeno mezzo euro in più. Invece noi gli diamo la possibilità di fare quello che fanno già, senza doversi spostare e con un aumento della retribuzione del 40%", ha rivendicato.
Il commento di Gsee e dell'opposizione: "Riforma che peggiora la condizione dei lavoratori"
Allo stato attuale, una legge che è stata approvata sempre dai conservatori due anni fa, prevede già la possibilità di essere impiegati 13 ore al giorno, ma solo per due diversi datori di lavoro. Nonostante la crescita economica e il calo della disoccupazione degli ultimi anni, il potere di acquisto dei greci rimane il più basso dell'Ue, dopo quello della Bulgaria. E nel Paese mediterraneo si lavora in media 39,8 ore alla settimana rispetto alla media Ue di 36, stando a Eurostat. I greci si destreggiano spesso tra più impieghi perché gli stipendi sono inadeguati, denuncia la Confederazione generale dei lavoratori greci (Gsee): e in molti non potranno dire di no alle 13 ore, "visto lo squilibrio di potere tra datore di lavoro e dipendente". Per la Gsee,la riforma "mette a repentaglio la salute e la sicurezza dei dipendenti e distrugge qualsiasi equilibrio tra la vita personale e professionale", si legge in una lettera indirizzata alla ministra Kerameos. Anche i partiti di opposizione sono sulle barricate: nella lunga discussione iniziata ieri in Parlamento hanno esortato il governo a cestinare il disegno di legge. I sindacati denunciano inoltre che il diritto al riposo giornaliero obbligatorio di 11 ore rischia di essere violato, soprattutto considerando i tempi di spostamento. La Grecia ha già introdotto la possibilità di una settimana lavorativa di sei giorni, soprattutto nei settori ad alta domanda come il turismo.
