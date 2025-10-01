Sciopero in Grecia contro riforma lavoro: stop treni e tax

Treni, taxi e traghetti fermi in Grecia per uno sciopero generale contro la riforma del lavoro. Migliaia di lavoratori hanno marciato ad Atene contro la legge che estende fino a 13 ore l’orario giornaliero e introduce più flessibilità nelle assunzioni. I sindacati parlano di “ritorno indietro di un secolo”, mentre il governo sostiene che la misura è volontaria e limitata a 37 giorni l’anno, con straordinari pagati al 40%