Usa, visti revocati a stranieri che hanno deriso morte di Charlie Kirk

L'amministrazione Trump ha revocato i visti di sei stranieri - cittadini di Argentina, Brasile, Germania, Messico, Paraguay e Sudafrica - che hanno pubblicato video che deridevano l'omicidio di Charlie Kirk. La decisione è stata varata dopo che funzionari americani preposti al caso hanno accertato che i cittadini in questione avevano rilasciato dichiarazioni che deridevano l'assassinio dell'attivista ultraconservatore Kirk, lo scorso 10 settembre.