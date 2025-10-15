Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, visti revocati agli stranieri che hanno deriso la morte di Charlie Kirk

Mondo
©Getty

"Gli Stati Uniti non hanno alcun obbligo di ospitare stranieri che augurano la morte agli americani” precisa il Dipartimento di Stato in merito ai titolari di visto che hanno celebrato l'assassinio di Charlie Kirk . Si tratta di cittadini provenienti da Argentina, Brasile, Germania, Messico, Paraguay e Sudafrica

ascolta articolo

L'amministrazione Trump ha revocato i visti di sei stranieri - cittadini di Argentina, Brasile, Germania, Messico, Paraguay e Sudafrica - che hanno pubblicato video che deridevano l'omicidio di Charlie Kirk. La decisione è stata varata dopo che funzionari americani preposti al caso hanno accertato che i cittadini in questione avevano rilasciato dichiarazioni che deridevano l'assassinio dell'attivista ultraconservatore Kirk, lo scorso 10 settembre.

Usa: nessun obbligo a ospitare stranieri che vogliono morte degli americani

"Un tedesco ha celebrato la morte di Kirk e ha cercato di giustificare la sua uccisione scrivendo 'quando muore un fascista, i democratici non si lamentano'", ha citato come esempio il dipartimento di Stato precisando che il visto gli è stato revocato. "Gli Stati Uniti non hanno l'obbligo di ospitare stranieri che vogliono la morte degli americani", si precisa. Continueranno a essere identificati stranieri con visti Usa "che celebrano l'odioso omicidio di Kirk".  

Approfondimento

Trump conferisce la Medal of Freedom postuma a Charlie Kirk

Mondo: Ultime notizie

Usa, visti revocati a stranieri che hanno deriso morte di Charlie Kirk

Mondo

"Gli Stati Uniti non hanno alcun obbligo di ospitare stranieri che augurano la morte agli...

Usa, uomo paralizzato riabbraccia figlie dopo intervento con Neuralink

Mondo

RJ Tanner, veterano che vive in Missisippi, quattro anni fa ha subito un grave incidente in moto...

Gaza, media: “Il valico di Rafah non verrà riaperto oggi”. LIVE

live Mondo

Una fonte della sicurezza israeliana, citata da Ynet, ha precisato che il valico non verrà aperto...

Berlino invierà Eurofighter in Polonia a difesa fianco Est. LIVE

live Mondo

La Germania investirà anche dieci miliardi di euro in droni. Lo ha annunciato il ministro della...

Papa Leone XIV riceve in dono cavallo purosangue arabo dalla Polonia

Mondo

Proton, questo il nome dell'animale, è stato donato da un membro della parrocchia di San...

Mondo: I più letti