Usa, Trump su copertina del Time: "Foto orribile, sono senza capelli"

“La foto peggiore di tutti i tempi”. Così il presidente statunitense Donald Trump ha commentato la foto di copertina del settimanale americano Time, che ha dedicato al tycoon la sua prima pagina. Intitolata “Il suo trionfo”, la copertina celebra il presidente Usa all'indomani della firma dell'accordo di pace su Gaza. "Mi hanno fatto 'scomparire' i capelli”, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth.

Donald Trump sulla copertina del Time

"La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi", ha aggiunto il presidente Usa. “Mi hanno fatto galleggiare sulla testa qualcosa che sembrava una corona fluttuante, ma estremamente piccola. Davvero strano!", ha rimarcato. Il presidente statunitense ha anche criticato il tipo di scatto: "Non mi è mai piaciuto il fatto che la foto sia stata scattata dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché?".