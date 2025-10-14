Spazio, concluso con successo 11esimo volo prova di Starship

Il più grande razzo mai costruito, Starship, sviluppato dall'azienda americana SpaceX di Elon Musk per andare sulla Luna e su Marte, è decollato dal Texas per un nuovo volo di prova. La missione è durata in tutto 1 ora e 6 minuti e mira a raccoglierenuovi dati. Il test si è concluso con la discesa in mare dei due moduli, il primo al largo del Golfo del Messico, il secondo nell'Oceano Indiano ascolta articolo

Dopo un'ora e 6 minuti dal lancio in Texas, si è concluso con successo il nuovo test del Starship, il più grande razzo mai costruito, sviluppato dall'azienda americana SpaceX di Elon Musk per andare sulla Luna e su Marte. Circa 3 minuti dopo il decollo del Starbase, il primo stadio, il booster Super Heavy, ha spento i motori e dopo essersi separato da Starship ha eseguito una manovra di discesa in mare. La navetta ha così proseguito il suo volo arrivando a una quota di circa 200 chilometri, ha rilasciato il suo carico utile composto da otto copie di satelliti Starlink ed eseguito perfettamente una manovra di discesa nell'Oceano Indiano, 1 ora e 6 minuti dopo il lancio.

©Getty

La Nasa intende utilizzare il grande razzo per andare sulla Luna La Nasa intende utilizzare il gigantesco razzo, il più grande e potente al mondo, nei suoi sforzi per portare gli astronauti sulla Luna. E' anche fondamentale per l'obiettivo di Musk di portare gli esseri umani su Marte. L'ultima missione di prova di SpaceX ad agosto è stata considerata un successo. Tuttavia, in quel momento si sono verificate una serie di esplosioni che hanno fatto temere che la navicella spaziale non fosse all'altezza delle aspettative, almeno non nei tempi previsti dai legislatori e dalla comunità scientifica.

©Getty