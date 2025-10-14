Nobel Krasznahorkai abbandona scrittura, ultimo libro 2026

Dopo giorni di grande fermento nel mondo editoriale, le richieste dei lettori hanno raggiunto livelli eccezionali, spingendo la casa editrice ad avviare nuove ristampe a ritmo serrato. Malgrado il successo, l'autore si è reso stato protagonista di un annuncio spiazzante
Un nuovo romanzo di László Krasznahorkai, premio Nobel per la Letteratura 2025, sarà pubblicato in Italia da Bompiani l'anno prossimo, e potrebbe trattarsi dell'ultima opera dello scrittore ungherese, che ha parlato di un suo "commiato dalla scrittura": lo ha annunciato oggi Andrea Giunti, amministratore delegato del gruppo Giunti Editore, incontrando la stampa a Firenze, e annunciando che è in corso la ristampa dei precedenti romanzi dell'autore. Sempre nel 2026 Bompiani pubblicherà un altro romanzo di Krasznahorkai, "Panino non c'è più". Già dallo scorso weekend, dopo l’annuncio del Nobel e il conseguente boom di richieste da parte di librerie e distributori, la casa editrice ha iniziato a ristampare a pieno ritmo l’intero catalogo italiano dello scrittore. Bompiani pubblica le sue opere dal 2016 e oggi il catalogo comprende sei titoli, da Satantango a Guerra e guerra, da Melancolia della resistenza a Il ritorno del Barone Wenckheim.
Un gigante letterario tra Kafka e Chaplin
"Non è un autore facile, è uno scrittore complesso per lettori forti – ha spiegato Andrea Giunti – ma è un gigante letterario, un Kafka post-sovietico con la tenerezza di Charlie Chaplin. I suoi personaggi vivono in realtà disumanizzanti, ma conservano sempre una dimensione buffa, poetica e profondamente umana". Giunti ha sottolineato come la forza della sua scrittura risieda proprio nella capacità di fondere tragedia e ironia, costruendo mondi che riflettono le contraddizioni del nostro tempo. Le sue opere, pur dense e impegnative, riescono a toccare corde universali, raccontando la fragilità, la solitudine e la resistenza dell’essere umano di fronte al caos della storia.