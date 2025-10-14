Malesia, Donald Trump presenzierà firma pace Thailandia-Cambogia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà alla cerimonia della firma di un accordo di pace tra Thailandia e Cambogia in occasione del prossimo vertice delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), in programma a Kuala Lumpur, capitale della Malesia, dal 26 al 28 ottobre. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della stessa Malesia, che ospiterà la cerimonia della firma. Le tensioni tra Thailandia e Cambogia sono sfociate in luglio in un conflitto di cinque giorni, prima di pervenire a un cessate il fuoco, mediato da Trump.

Al summit Asean 26-28 ottobre

Negli scontri militari più sanguinosi degli ultimi decenni fra i due Paesi vicini del Sud-est asiatico sono morte decine di persone e circa 300.000 civili sono costretti a fuggire dalle proprie case. Le due parti hanno concordato un cessate il fuoco, mediato in parte da Trump, ma da allora si sono ripetutamente scambiate accuse di violazioni della tregua. Trump "non vede l'ora di assistere all'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia", ha dichiarato il ministro degli Esteri malese, Mohamad Hasan, ai giornalisti in una conferenza stampa a Kuala Lumpur. Il primo ministro cambogiano, Hun Manet, ha dichiarato di aver candidato il presidente degli Stati Uniti al Premio Nobel per la Pace, attribuendogli la "diplomazia innovativa" che ha posto fine agli scontri. Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato la scorsa settimana di aver ricevuto una lettera da Trump, in cui il leader statunitense affermava di voler vedere i due vicini in conflitto risolvere le tensioni.