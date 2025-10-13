Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente in Sudafrica, autobus cade in una scarpata: almeno 42 morti

Mondo
Pretoria

Il mezzo è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della città di Louis Trichardt, circa 400 chilometri a Nord di Pretoria. Da accertare le cause dell'incidente che ha provocato decine di vittime, tra cui donne e bambini 

ascolta articolo

Almeno 42 persone sono morte e altre 49 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel Nord del Sudafrica. Un autobus è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della città di Louis Trichardt, circa 400 chilometri a Nord di Pretoria. Secondo quanto riferito dal ministero dei Trasporti, tra le vittime figurano sette bambini, 17 uomini e 18 donne, mentre sei passeggeri sono in condizioni critiche e altri 31 hanno riportato ferite gravi. Un bambino ferito in modo grave è stato trasportato in elicottero in un ospedale della zona.

Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate

Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano il veicolo ribaltato su un fianco in fondo a una scarpata, con le squadre di soccorso impegnate per ore nelle operazioni di ricerca e recupero. L'autobus, secondo il ministero, era diretto in Zimbabwe e trasportava cittadini zimbabwani e malawiani che rientravano nei rispettivi Paesi. Le  cause dell'incidente non sono ancora state accertate. In un comunicato, il presidente Cyril Ramaphosa ha espresso "profondo cordoglio alle nazioni di Zimbabwe e Malawi per la perdita dei loro connazionali", sottolineando che la tragedia "è ancor più dolorosa perché avvenuta durante il mese della sicurezza stradale", periodo in cui il Sudafrica promuove campagne dedicate alla prevenzione degli incidenti. 

Approfondimento

Slovacchia, incidente ferroviario: scontro fra due treni

Mondo: Ultime notizie

Tregua Gaza, Trump in Israele e poi in Egitto per firma dell'accordo

Mondo

Giornata importante, oggi, per il futuro del Medio Oriente. Il presidente Usa Donald Trump è in...

US President Donald Trump reacts as he receives a standing ovation before speaking at the Israeli parliament, the Knesset, in Jerusalem on October 13, 2025. Hamas handed over the 20 surviving Israeli hostages on October 13 under a ceasefire agreement, as the US President and other world leaders geared up for a summit on Gaza. The releases are part of a ceasefire agreement brokered by the US President, with Israel due in return to free nearly 2,000 detainees held in its jails in exchange. (Photo by SAUL LOEB / POOL / AFP)

Hamas rilascia tutti ostaggi. Trump in Israele: "Nuovo inizio". LIVE

live Mondo

I primi sette consegnati all'Idf in mattinata, dopo essere stati prelevati dalla Croce Rossa. La...

Trump: “Ora focus su Russia”. Zelensky: “Costringere anche Putin” LIVE

live Mondo

Il presidente Usa ha detto così alla Knesset in Israele. Il leader ucraino: "Persino Hamas...

Tregua Gaza, da Trump in Israele agli ostaggi liberati: FOTORACCONTO

Mondo

Dopo 738 giorni di prigionia, tutti gli israeliani vivi sono stati liberati da Hamas, mentre...

12 foto

Incidente in Sudafrica, autobus cade in una scarpata: almeno 42 morti

Mondo

Il mezzo è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della...

Mondo: I più letti