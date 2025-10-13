Incidente in Sudafrica, autobus cade in una scarpata: almeno 42 morti

Il mezzo è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della città di Louis Trichardt, circa 400 chilometri a Nord di Pretoria. Da accertare le cause dell'incidente che ha provocato decine di vittime, tra cui donne e bambini

Almeno 42 persone sono morte e altre 49 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel Nord del Sudafrica. Un autobus è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della città di Louis Trichardt, circa 400 chilometri a Nord di Pretoria. Secondo quanto riferito dal ministero dei Trasporti, tra le vittime figurano sette bambini, 17 uomini e 18 donne, mentre sei passeggeri sono in condizioni critiche e altri 31 hanno riportato ferite gravi. Un bambino ferito in modo grave è stato trasportato in elicottero in un ospedale della zona.