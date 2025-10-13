Incidente in Sudafrica, autobus cade in una scarpata: almeno 42 morti

Il mezzo è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della città di Louis Trichardt, circa 400 chilometri a Nord di Pretoria. Da accertare le cause dell'incidente che ha provocato decine di vittime, tra cui donne e bambini
Almeno 42 persone sono morte e altre 49 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel Nord del Sudafrica. Un autobus è uscito di strada ed è precipitato da un pendio montuoso lungo la N1, nei pressi della città di Louis Trichardt, circa 400 chilometri a Nord di Pretoria. Secondo quanto riferito dal ministero dei Trasporti, tra le vittime figurano sette bambini, 17 uomini e 18 donne, mentre sei passeggeri sono in condizioni critiche e altri 31 hanno riportato ferite gravi. Un bambino ferito in modo grave è stato trasportato in elicottero in un ospedale della zona.
Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate
Le immagini diffuse dalle autorità locali mostrano il veicolo ribaltato su un fianco in fondo a una scarpata, con le squadre di soccorso impegnate per ore nelle operazioni di ricerca e recupero. L'autobus, secondo il ministero, era diretto in Zimbabwe e trasportava cittadini zimbabwani e malawiani che rientravano nei rispettivi Paesi. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. In un comunicato, il presidente Cyril Ramaphosa ha espresso "profondo cordoglio alle nazioni di Zimbabwe e Malawi per la perdita dei loro connazionali", sottolineando che la tragedia "è ancor più dolorosa perché avvenuta durante il mese della sicurezza stradale", periodo in cui il Sudafrica promuove campagne dedicate alla prevenzione degli incidenti.